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Юморист Галыгин сделал откровенное заявление на YouTube: «Безумно тяжело»

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Юморист Галыгин сделал откровенное заявление на YouTube: «Безумно тяжело»
Знаменитости
Источник фото: @vadimgalygin

Экс-президент Comedy Club Вадим Галыгин сделал признание. Он заявил, что ему очень непросто вести «Фантастику», которая выходит на Первом канале. Об этом юморист поведал в «Шоу Известь» на YouTube.

«Безумно тяжело вести программу. Даже не тяжело, сложно в том плане, что жюри и зрители видят то, что не вижу я. Разговариваю в этот момент с воздухом», — сообщил он.

Звезда Comedy Club добавил, что догадывается, как выглядит аватар. Это возможно благодаря расположенному сбоку от него экрану, направленного на телезрителей, пишет Лента.ру.

Информационное агентство «Informing»

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