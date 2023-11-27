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Стало известно, кто прятался в образе Железного Дровосека в шоу «Аватар»

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Стало известно, кто прятался в образе Железного Дровосека в шоу «Аватар»
Знаменитости
Источник фото: @avatarshowntv

Роман Костомаров стал участником музыкального телешоу «Аватар». Развлекательный проект выходит на канале НТВ, сообщает Газета.Ru. В программе российский фигурист прокомментировал в шутливой форме свое выступление. 

Как известно, олимпийский чемпион по фигурному катанию появился в образе Железного Дровосека, но жюри его рассекретило. Тогда Роман исполнил хит Корнелюка «Город, которого нет». Песня прозвучала в фильме «Бандитский Петербург».

«Честно говоря, я шокирован, как можно по аватару человека раскрыть. Иронизирую над собой — безногий, безрукий, без голоса», — отметил Костомаров.

Информационное агентство «Informing»

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