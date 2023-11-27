Житель США потребовал убрать Надю из фильма «Ирония судьбы»: Во всём виновата женщина

Как пишет сегодня Царьград, советские фильмы привлекают внимание зрителей со всего мира, с Америки, в том числе. Американец Тим Болтон, который посмотрел фильм «Ирония судьбы», высказался о героях фильма.

По мнению мужчины, «удаление» из картины Нади могло решить много проблем и привести к дружеским отношениям между героями. Несмотря на это, житель Америки отметил красоту русских девушек. При этом весь фильм американец болел за Ипполита.

По словам пользователя Сети, Ипполита жестоко обманули:

«Приходишь домой, к твоей женщине клеится пьяный чужой мужик, который хамит тебе», - отмечает мужчина.