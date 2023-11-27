Певец Сергей Лазарев сознался в неприятностях, связанных со здоровьем: «Ужасно сохнут»

Сергей Лазарев во время своего очередного выступления, которое прошло в Ярославле, пожаловался на отопление в КЗЦ «Миллениум». Как отметил артист, у него возникли серьезные проблемы из-за голосовых связок, пишет Правду.ру.

По заявлению певца, он решил провести сольные концерты, поскольку билеты продали еще за полтора месяца до мероприятия. После шоу Сергей написал в соцсетях, что рад вдохнуть глоток свежего воздуха, ведь из-за сильной жары получил проблемы со связками, которые теперь у него сохнут.

«Прекрасный город Ярославль! Огромное спасибо. Почему везде жесткое отопление? У меня от него ужасно сохнут связки», — сказал исполнитель в своем микроблоге.