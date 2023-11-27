Клара Новикова не захотела отрекаться от Украины после скандала с сине-желтым флагом на концерте в Москве

Клара Новикова порадовала зрителей забавными монологами и воспоминаниями о детстве во время сольно концерта в столице. Она делилась воспоминаниями о своей молодости, и о том, как провела время в украинской столице. Периодически юмористка обращалась к родному украинскому языку в ходе общения с публикой.

Не заметила появление сине-желтого флага

Однако в определенный момент произошел нежданный инцидент. На сцене на мониторе появился флаг Украины. Это вызвало волну критики в адрес артистки, заставив ее вынужденно оправдываться. Клара утверждает, что она не заметила появление сине-желтого флага, так как стояла спиной к экрану.

Не имеет причин отказываться от своих украинских корней

Обычно на концертах Новиковой нет никаких проекций. Артистка также подчеркнула, что перед выступлением внимательно рассматривала запланированные к демонстрации слайды, и утверждает, что украинского флага среди них там не было. Она пояснила, что на экранах она показывала лишь улицы, где родилась, вспомнив свое детство и места учебы. Комикесса настаивает на том, что не имеет никаких причин отказываться от своих украинских корней, поскольку именно там прошла ее яркая юность.