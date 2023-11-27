Информинг » Знаменитости » Стройные ноги матери Стаси Милославской не дают покоя молодым подписчицам: «Как девочка»

Стройные ноги матери Стаси Милославской не дают покоя молодым подписчицам: «Как девочка»

Image 16+
Стройные ноги матери Стаси Милославской не дают покоя молодым подписчицам: «Как девочка»
Знаменитости
Источник фото: @tarelkasupu

Мама Стаси Милославской активно поддерживает свою активную жизненную позицию в социальных сетях, где с удовольствием делится моментами из повседневного быта. Женщина регулярно с большим удовольствием размещает фото со своей звездной дочерью, выражая к ней свои самые нежные чувства.

Не стесняется подчеркивать отменную физическую форму

Женщина говорит, что является моделью, поэтому время от времени она принимает участие в рекламных съемках, в том числе для известного бренда нижнего белья. При этом мама актрисы в свои 60 лет не стесняется подчеркивать отменную физическую форму. Она делится откровенными снимками в купальниках с подписчиками.

Источник фото: @tarelkasupu

Наталья не скрывает своего образа жизни

Многие пользователи поражены тем, насколько молодо, стройно и энергично она выглядит, особенно учитывая возраст. Сама Наталья, не скрывая своего образа жизни, говорит, что активно поддерживает физическую активность, предпочитая йогу. Она также рассказывает о путешествиях, включая тур, где сочетаются духовные и физические практики. Именно они, по словам матери Милославской, вселяют в нее гармонию между душой и телом.

Информационное агентство «Informing»

Выяснилось, куда пропал актер Гоша Куценко и что он говорил о СВО

Выяснилось, куда пропал актер Гоша Куценко и что он говорил о СВО

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
«Ужасно сохнут»: 40-летний певец Сергей Лазарев пожаловался на проблемы со связками

Сегодня, 13:58

Пугачева объяснила, почему 56-летний Киркоров никогда не жениться: «Такой второй, как я, нет»

Сегодня, 13:28

Российские магнаты честно рассказали, почему избегают молодого мужа Аллы Пугачевой

Сегодня, 13:18

Отец Жанны Фриске ответил Маше Распутиной, которая хаяла его дочь: «Очень большого мнения о себе»

Сегодня, 12:38

Стройные ноги матери Стаси Милославской не дают покоя молодым подписчицам: «Как девочка»

Сегодня, 12:23

Тайный корпоратив: София Ротару обидела олихархов из Рублевки, отказавшись от их денег

Сегодня, 11:58

Клара Новикова не захотела отрекаться от Украины после скандала с сине-желтым флагом на концерте в Москве

Сегодня, 11:28

Блогершу Виолетту Чиковани экстренно прооперировали в Москве: едва не лишилась пальца

Сегодня, 11:28

Певец Сергей Лазарев сознался в неприятностях, связанных со здоровьем: «Ужасно сохнут»

Сегодня, 11:13

Житель США потребовал убрать Надю из фильма «Ирония судьбы»: Во всём виновата женщина

Сегодня, 10:08

Стало известно, кто прятался в образе Железного Дровосека в шоу «Аватар»

Сегодня, 09:58

Юморист Галыгин сделал откровенное заявление на YouTube: «Безумно тяжело»

Сегодня, 09:53

Установили, как живет звезда «Бригады» Дмитрий Дюжев после многочисленных скандалов

Вчера, 23:03

Жители Ярославля назвали Сергея Лазарева «сумасшедшим» — певец устроил настоящий фурор на концерте

Вчера, 21:48

Владимир Пресняков признался через 28 лет, что вытворял в браке с Кристиной Орбакайте: «Пропадал на несколько дней»

Вчера, 21:23

Яна Поплавская пристыдила Киркорова и всю хайпующую Россию

Вчера, 19:48

Актер Трескунов, который променял Россию на Испанию и сменил имя, ищет работу в РФ

Вчера, 19:08

Пикантное фото певицы Ольги Серябкиной в бикини наделало шума в Сети: «Отличная попка в песке»

Вчера, 16:43

Попросили всех уйти: Бывшие любовники Ольга Бузова и Давид Манукян уединились в гримерке

Вчера, 15:53

Асмус злорадно посмеялась над свадьбой актера Петрова: «Очень горько»

Вчера, 14:18

Новости партнеров
2023
ru-RU