Стройные ноги матери Стаси Милославской не дают покоя молодым подписчицам: «Как девочка»

Мама Стаси Милославской активно поддерживает свою активную жизненную позицию в социальных сетях, где с удовольствием делится моментами из повседневного быта. Женщина регулярно с большим удовольствием размещает фото со своей звездной дочерью, выражая к ней свои самые нежные чувства.

Не стесняется подчеркивать отменную физическую форму

Женщина говорит, что является моделью, поэтому время от времени она принимает участие в рекламных съемках, в том числе для известного бренда нижнего белья. При этом мама актрисы в свои 60 лет не стесняется подчеркивать отменную физическую форму. Она делится откровенными снимками в купальниках с подписчиками.

Источник фото: @tarelkasupu

Наталья не скрывает своего образа жизни

Многие пользователи поражены тем, насколько молодо, стройно и энергично она выглядит, особенно учитывая возраст. Сама Наталья, не скрывая своего образа жизни, говорит, что активно поддерживает физическую активность, предпочитая йогу. Она также рассказывает о путешествиях, включая тур, где сочетаются духовные и физические практики. Именно они, по словам матери Милославской, вселяют в нее гармонию между душой и телом.