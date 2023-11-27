Блогершу Виолетту Чиковани экстренно прооперировали в Москве: едва не лишилась пальца

По данным издания v1.ru, певицу и популярного блогера из Волгограда Виолетту Чиковани экстренно прооперировали в Москве из-за сильного воспаления и риска заражения крови после участия в экстремальном шоу.

Экстремальные условия привели к опасному воспалению на ноге

Операция включала полное удаление ногтя на большом пальце. Чиковани поделилась со своими подписчиками сложностями во время испытаний, которые проходили на Таиландском острове. Там блогер с матерью преодолевала трудности, ловя рыбу и выполняя ежедневные задания. Экстремальные условия привели к опасному воспалению на ноге, которое стало причиной хирургического вмешательства.

Вскоре Виолетта сообщила, что операция была успешной, но теперь ее ожидает шестимесячное тщательное наблюдение за пальцем. Звезда поделилась этой информацией в социальных сетях, вызвав бурную реакцию своих подписчиков.