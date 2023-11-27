Информинг » Знаменитости » Блогершу Виолетту Чиковани экстренно прооперировали в Москве: едва не лишилась пальца

Блогершу Виолетту Чиковани экстренно прооперировали в Москве: едва не лишилась пальца

Image 16+
Блогершу Виолетту Чиковани экстренно прооперировали в Москве: едва не лишилась пальца
Знаменитости
Источник фото: @chikovanivita

По данным издания v1.ru, певицу и популярного блогера из Волгограда Виолетту Чиковани экстренно прооперировали в Москве из-за сильного воспаления и риска заражения крови после участия в экстремальном шоу. 

Экстремальные условия привели к опасному воспалению на ноге

Операция включала полное удаление ногтя на большом пальце. Чиковани поделилась со своими подписчиками сложностями во время испытаний, которые проходили на Таиландском острове. Там блогер с матерью преодолевала трудности, ловя рыбу и выполняя ежедневные задания. Экстремальные условия привели к опасному воспалению на ноге, которое стало причиной хирургического вмешательства.

Вскоре Виолетта сообщила, что операция была успешной, но теперь ее ожидает шестимесячное тщательное наблюдение за пальцем. Звезда поделилась этой информацией в социальных сетях, вызвав бурную реакцию своих подписчиков.

Информационное агентство «Informing»

Выяснилось, куда пропал актер Гоша Куценко и что он говорил о СВО

Выяснилось, куда пропал актер Гоша Куценко и что он говорил о СВО

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Стало известно, кто прятался в образе Железного Дровосека в шоу «Аватар»

Сегодня, 09:58

Юморист Галыгин сделал откровенное заявление на YouTube: «Безумно тяжело»

Сегодня, 09:53

Установили, как живет звезда «Бригады» Дмитрий Дюжев после многочисленных скандалов

Вчера, 23:03

Жители Ярославля назвали Сергея Лазарева «сумасшедшим» — певец устроил настоящий фурор на концерте

Вчера, 21:48

Владимир Пресняков признался через 28 лет, что вытворял в браке с Кристиной Орбакайте: «Пропадал на несколько дней»

Вчера, 21:23

Яна Поплавская пристыдила Киркорова и всю хайпующую Россию

Вчера, 19:48

Актер Трескунов, который променял Россию на Испанию и сменил имя, ищет работу в РФ

Вчера, 19:08

Пикантное фото певицы Ольги Серябкиной в бикини наделало шума в Сети: «Отличная попка в песке»

Вчера, 16:43

Попросили всех уйти: Бывшие любовники Ольга Бузова и Давид Манукян уединились в гримерке

Вчера, 15:53

Асмус злорадно посмеялась над свадьбой актера Петрова: «Очень горько»

Вчера, 14:18

Поклонники не узнали Тома Круза без фильтров: пугающее «поплывшее» лицо и много глубоких морщин

Вчера, 13:53

Маша Распутина снова нелестно высказалась об умершей Жанне Фриске: «Да кто она такая?»

Вчера, 13:48

Как сейчас живет актриса Анна Ковальчук: съемки, преподование, вопитание детей

Вчера, 12:53

Под песню «Солдат» на концерте «Любэ» в Кемерове разгорелась пьяная драка 10 человек

Вчера, 12:43

Вернувшуюся на российские экраны Кристину Орбакайте оправдали: «Не понимаю, какие претензии»

Вчера, 12:28

59-летняя певица Маша Распутина сдела заявление по Украине: «Очень печально»

25-11-2023, 23:08

Роман Костомаров пустился в горькие рыдания: «Оставьте меня в покое, дайте покинуть этот мир»

25-11-2023, 21:43

Улетевшая в Штаты Мария Машкова с грустью вспоминает о потрясающей жизни в России: «Была куча денег»

25-11-2023, 21:28

Поэт-песенник Вайкуле просветил россиян, почему артистка заняла антироссийскую позицию: «Она боится»

25-11-2023, 20:33

Анастасия Стоцкая пропала после расставания с мужем-бизнесменм

25-11-2023, 19:23

Новости партнеров
2023
ru-RU