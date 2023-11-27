Отец Жанны Фриске ответил Маше Распутиной, которая хаяла его дочь: «Очень большого мнения о себе»

Маша Распутина вызвала негодование критическим отношением к покойной коллеге Жанне Фриске на одном из светских мероприятий. В ответ на скандальные слова артистки, отец покойной Жанны Владимир Фриске высказал свое мнение на ситуацию.

Это не первый случай, когда Распутина выражает резкое отношение к бывшей солистке группы «Блестящие».

Владимир Борисович огорчен словами певицы, подчеркнув, что подобное поведение не соответствует доброму характеру его покойной наследницы. Он считает, что такое поведение Маши обусловлено низким уровнем интеллекта и скверным характером.

«Она не очень умная, у нее очень высокое мнение о себе. Жанна не вступала в конфликты никогда и ни с кем, не обижала никого. Она была очень добрым человеком. Стремилась видеть только положительные качества в людях», — отметил отец Фриске.