Тайный корпоратив: София Ротару обидела олихархов из Рублевки, отказавшись от их денег

После начала спецоперации уроженка Украины София Ротару исчезла из публичного пространства. Она прекратила выступления и общение с поклонниками. Однако, согласно данным журналистов Утро.ру, состоятельные жители Рублевки пригласили эстрадную звезду на закрытый новогодний корпоратив.

Ротару не планирует посещать Россию

Миллионеры выразили желание поднять бокал под хиты Софии Михайловны в канун Нового года. Олигархи предложили ей выступить за баснословные деньги, но артистка отказала. В этом году Ротару не планирует посещать Россию. Об этом сообщил директор Сергей Лавров.

Вместо этого, певица решила остаться в стороне от общественных мероприятий. Также она предпочитает сохранять молчание в соцсетях.