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Тайный корпоратив: София Ротару обидела олихархов из Рублевки, отказавшись от их денег

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Тайный корпоратив: София Ротару обидела олихархов из Рублевки, отказавшись от их денег
Знаменитости
Источник фото: @sofiarotaru.official

После начала спецоперации уроженка Украины София Ротару исчезла из публичного пространства. Она прекратила выступления и общение с поклонниками. Однако, согласно данным журналистов Утро.ру, состоятельные жители Рублевки пригласили эстрадную звезду на закрытый новогодний корпоратив. 

Ротару не планирует посещать Россию

Миллионеры выразили желание поднять бокал под хиты Софии Михайловны в канун Нового года. Олигархи предложили ей выступить за баснословные деньги, но артистка отказала. В этом году Ротару не планирует посещать Россию. Об этом сообщил директор Сергей Лавров. 

Вместо этого, певица решила остаться в стороне от общественных мероприятий. Также она предпочитает сохранять молчание в соцсетях.

Информационное агентство «Informing»

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