Российские магнаты честно рассказали, почему избегают молодого мужа Аллы Пугачевой

Российские магнаты из Рублевки, которые приглашали Максима Галкина* (признан иноагентом) неоднократно выступать на частных корпоративах, рассказали, почему игнорируют шоумена и не хотят приглашать теперь сбежавшего шоумена.

По словам светской львицы Алены Кравец, олигархи не хотят спонсировать иноагента. Как пишет aif.ru, богатые люди бойкотируют пародиста, поскольку никому не нужны лишние проблемы с законом. Поэтому даже тайно они не станут звать мужа Аллы Пугачевой на новогодние вечеринки в заграничных домах.

«Нет, они точно не станут спонсировать иностранного агента», - объясняет Кравец.