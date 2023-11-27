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Пугачева объяснила, почему 56-летний Киркоров никогда не жениться: «Такой второй, как я, нет»

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Пугачева объяснила, почему 56-летний Киркоров никогда не жениться: «Такой второй, как я, нет»
Знаменитости
Источник фото: @allapugachevaandherfamily

74-летняя Алла Пугачева высказала мнение о том, почему бывший муж Филипп Киркоров, по ее мнению, не сможет жениться. В интервью из архива артистка говорила, что никто не сможет выдержать характер поп-короля и что он должен жить в первую очередь ради себя.

Интересно: Пугачева и Киркоров поженились в далеком 1994 году. Но их звездный брак распался спустя несколько лет. Филипп высказывал сожаление о разрушении семьи. Он винил себя в этом и заявлял, что больше не собирается создавать семью. 

По словам Примадонны, она разделяет мнение своего бывшего и считает, что никто не сможет выдержать его непростой характер. В последующие годы Киркоров обрел счастье, но имя его избранницы остается тайной. Как утверждает сам исполнитель, он готов на всё ради этой таинственной женщины, пишет Passion.ru.

Информационное агентство «Informing»

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