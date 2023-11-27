«Ужасно сохнут»: 40-летний певец Сергей Лазарев пожаловался на проблемы со связками

40-летний популярный певец Сергей Лазарев выступил перед зрителями в Ярославле и пожаловался на проблемы со своими голосовыми связками из-за отопления в КЗЦ «Миллениум». Об этом информирует издание Правда.ру.

Лазарев произвел фурор

Вокалист решил не отменять два сольных концерта в Ярославле, ведь билеты на них местные зрители раскупили за полтора месяца до назначенной даты. Лазарев произвел фурор, благодарные горожане буквально искупали его в овациях.

После концерта Сергей у себя в социальной сети поблагодарил публику и признался, что был рад после концерта сделать глоток свежего воздуха. В ТЦ явно перестарались с отоплением, из-за чего пострадали голосовые связки артиста.

«Прекрасный город Ярославль! Огромное спасибо. Почему везде жесткое отопление? У меня от него ужасно сохнут связки», — написал Сергей Лазарев.