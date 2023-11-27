Умер в 38 лет: скоропостижно скончался звезда сериалов «Невский» и «Высокие ставки» Евгений Шепелевич

В 38 лет ушел из жизни российский актер Евгений Шепелевич.

Умерший артист стал звездой сериалов «Высокие ставки», «Последняя статья журналиста», «Невский», пишут СМИ.

Актер скоропостижно скончался еще 20 ноября

По данным портала «Кино-театр.ру», он скоропостижно скончался еще 20 ноября. Что стало причиной смерти, неизвестно.

Шепелевич родился в 1985 году. На широких телеэкранах появился впервые в 2013 году. Тогда он снялся в фильме «Литейный». Его другие работы - «Великолепная пятерка», «Условный мент», «Подсудимый», а также «Шпион №1».