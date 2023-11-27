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Распутина проболаталась о романтических интрижках с Киркоровым: «Будет самоубийством»

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Распутина проболаталась о романтических интрижках с Киркоровым: «Будет самоубийством»
Знаменитости
Источник фото: соцсети Маши Распутиной

На концерте в Москве Маша Распутина поделилась откровениями о своем прошлом. Она прокомментировала заявление Филиппа Киркорова о предложении ей руки и сердца. Несмотря на слухи о возможном романе между ними в прошлом, певица утверждает общественность, что на самом деле между ними не было ничего серьезного. 

По словам артистки, роман с поп-королем был запрещен Леонидом Дербеневым, который их возможные отношения назвал самоубийством.

«Леонид Дербенев нас осудил, сказав, что, хотя мы талантливые музыканты, у нас разная публика. Он уверял, что наш роман будет самоубийством», - откровенничает Распутина, пишет издание 7Дней.ru. 

Она добавила, что несмотря на чувства, которые они испытывали друг к другу, отношения оставались дружескими. Распутина и Киркоров были больше как друзья и коллеги по творчеству, чем как романтические партнеры.

Информационное агентство «Informing»

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