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Эти всеми любимые три продукта способны убить ЖКТ и спровоцировать рак желудка

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Эти всеми любимые три продукта способны убить ЖКТ и спровоцировать рак желудка
Здоровье
Автор фото: Дмитрий Кагаев

Последний выпуск программы «Жить здорово!» с Еленой Малышевой и иммунологом Андреем Продеусом был посвящен питанию. Ведущие выделили основные его функции и факторы, разрушающие состояние ЖКС.

Кофеин, мята, любые газированные напитки негативно влияют на желудок и кишечник

Среди главных продуктов, негативно влияющих на желудок и кишечник, выделены кофеин, мята, любые газированные напитки. Кофеин, содержащийся в энергетических напитках и кофе, может оказывать негативное воздействие на слизистую. Мята также включена в этот список. А газированные напитки могут вызывать приступы гастроэзофагеального рефлюкса, еще больше ухудшая состояние желудка. 

В передаче также упомянуты вредные привычки, такие как курение, воздействие противовоспалительных препаратов, употребление алкоголя, которые негативно влияют на здоровье этого важного органа.

Информационное агентство «Informing»

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