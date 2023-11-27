Пользователи впервые увидели 10-месячную дочь-красотку Романа Архипова: светлые волосы и большие глаза

Роман Архипов находится в счастливом браке с певицей Алисой, дочерью кинематографиста Леонида Огородникова. Знакомство пары произошло во время работы в Штатах. В 2019 году молодые люди устроили роскошную свадьбу. В начале текущего года выяснилось, что у супругов появилась на свет дочка Ева.

Малышка проходит разнообразные занятия, создавая основу для будущего развития

Роман рассказал о дочери. Он отметил, что они с женой уже записали малышку в школу раннего развития. Делая свои первые шаги, малышка проходит разнообразные занятия, создавая основу для будущего развития, включая изучение иностранного языка.

Артист также впервые поделился кадрами. На фото из домашнего архива маленькая Ева с увлечением общается с домашним мопсом. На видео малышка сидит на ходунках. Пользователи отметили красоту звездной наследницы, которая имеет светлые волосы и огромные глаза.