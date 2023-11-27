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Бывшая жена Стаса Пьехи пожаловалась, что артист мало видится с единственным 9-летним сыном Петром

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Бывшая жена Стаса Пьехи пожаловалась, что артист мало видится с единственным 9-летним сыном Петром
Знаменитости
Источник фото: @staspyekha.fp

Бывшая жена популярного певца Стаса Пьехи Наталья Горчакова поделилась в шоу «Звезды сошлись» на НТВ информацией о взаимоотношениях артиста с их девятилетним сыном.

Дает столько, что не унести и некуда девать

Она отметила, что плотный график работы 42-летнего музыканта мешает ему видеться с единственным наследником часто. Однако, по словам женщины, при каждой встрече он старается компенсировать недостаток внимания. Пьеха также, несмотря на занятость, регулярно общается с ребенком по телефону. 

Горчакова отметила, что Стас - отличный отец и передает сыну много позитива, смелости, харизмы. Кроме того, всегда балует мальчика подарками и «дает столько, что не унести и некуда девать».

Информационное агентство «Informing»

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