Это не шутки: сильно располневшая ведущая Первого канала Ирена Понарошку сделала заявление о беременности

Ведущая Первого канала Ирена Понарошку призналась в соцсетях подписчикам, что она набрала шесть килограммов и теперь весит 58,7 кг, информирует Газета.ру. Знаменитость поделилась этой новостью с подписчиками, отметив, что чувствует себя в этом весе некомфортно. Также она уточнила, что не беременна, а причиной набора веса послужил стресс и аврал по работе под Новый год.

На стрессе набираю вес

«Растолстела. Пустячок, но подписчицам приятно. Это не шутки, набрала 6 килограммов, чувствую себя некомфортно. Ничего критичного, но мне не нравится. Радуйтесь все, кто говорил, что я тощая. Нет, не беременна. Просто у меня в такой период всегда аврал на работе. На стрессе набираю вес. Сейчас у меня 58,7 кг», — сказала теледива.