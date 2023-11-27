На декабрьской афише «Главного Новогоднего Концерта» в Москве заявлена Кристина Орбакайте: мнения россиян разделились

По сети распространяется информация, что в декабре принимать участие в главном новогоднем концерте в Москве будет и дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте, потому как ее имя появилось на афише рядом с именами Ярослава Дронова (SHAMAN) и Олега Газманова.

Кроме того, сегодня на одном из каналом начинается показ сериала, где Орбакайте снимается в одной из главных ролей.

По поводу этого мнения в сети разделились. Одни говорят, что дочь не должна отвечать за слова своей матери, а другие напоминают, что после мобилизации в России сын Орбакайте Никита Пресняков спешно покинул страну и отправился в США, где проживает семья певицы, да и она сама проводит там большую часть своего времени.

Многие россияне не могут понять, почему Орбакайте будет выступать на одной сцене с Газмановым, против которого введены персональные санкции на Западе и с SHAMAN, который известен своей патриотической позицией и против которого также введены санкции западными странами.

За певицу вступился кинокритик Леонид Павлючик, член правления Гильдии киноведов и кинокритиков. По его словам, если кому-то не нравится Орбакайте, то его личная проблема, а если кто-то не хочет видеть ее по телевизору, то может его просто выключить или посмотреть какой-нибудь другой канал.