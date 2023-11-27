Анастасия Волочкова вывела на сцену взрослую дочь после череды громких скандалов

Эпатажная российская балерина Анастасия Волочкова публично помирилась со своей дочерью Ариадной.

Девушка пришла поддержать свою звездную мать

На премьере нового шоу «Одержимость» в Москве девушка пришла поддержать свою звездную мать. Она также вручила ей букет роскошных белых цветов. Сама Анастасия очень обрадовалась. Перед зрителями балерина объявила, что самый ее ценный зритель - Ариша, которая нашла возможность приехать.

Это событие стало значимым, учитывая сложные отношения между Волочковой и её дочерью после того, как та переехала к отцу и мачехе. Это может свидетельствовать о том, что недавние скандалы остались позади, а отношения между матерью и дочерью улучшились.