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Ксения Собчак с теплотой заговорила о бывшем любовнике: «Его безумные подарки...»

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Ксения Собчак с теплотой заговорила о бывшем любовнике: «Его безумные подарки...»
Знаменитости
Источник фото: @xenia_sobchak

Телеведущая Ксения Собчак выпустила новое интервью с бизнесменом Умаром Джабраиловым, с которым у нее был бурный роман в 2000-х годах. Скандальная теледива призналась, что она ожидала негативных комментариев, приглашая своего бывшего любовника на интервью, но ей было очень интересно с ним пообщаться.

Собчак с Джабраиловым были объектом громких скандалов в СМИ 

Собчак вспомнила, что они с Джабраиловым были объектом громких скандалов в СМИ из-за разницы в возрасте. Несмотря на это, Ксения подчеркнула, что вспоминает проведенное время с теплотой, отметив красоту, успех, богатство, ум Умара. 

«Только ленивый не обсуждал разницу в возрасте, его безумные подарки. Я не раз говорила и сейчас повторюсь. Я взрослая женщина, у меня семья. Вокруг Умара огромное количество скандалов», - отметила журналистка.

Информационное агентство «Informing»

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