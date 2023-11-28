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Опытный врач-сомнолог проинформировал россиян, как хорошо высыпаться на выходных

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Опытный врач-сомнолог проинформировал россиян, как хорошо высыпаться на выходных
Здоровье
Фото: @Racool_studio / freepik.com

Хронический недосып может оказывать отрицательное воздействие на здоровье человека как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. По мнению врача-сомнолога Павла Кудинова, хронический недосып может привести к серьезным последствиям, пишет Общественная служба новостей. 

Эксперт отмечает, что продолжительность сна, необходимая для полноценного отдыха, зависит от индивида и закладывается на генетическом уровне. Традиционное представление о 8 часах сна является средним показателем, и некоторым людям может потребоваться больше или меньше времени для восстановления. 

Рекомендуется ложиться спать раньше

Рекомендуется ложиться спать раньше, а не пытаться компенсировать недосып и спать дольше в выходные. Правильное формирование режима сна важно для поддержания здоровья и предотвращения негативных последствий. 

«Нужно не дольше спать, а лечь раньше. Нужно просыпаться в одно и то же время, чтобы понедельник не стал тяжелым днем. Чем позже человек ляжет спать, тем позже должен проснуться. В выходные, когда позже ложимся, но пытаемся выспаться за недельный недосып, начинаем поздно просыпаться. В воскресенье, когда следует раньше лечь в постель, чтобы встать утром на работу, это невозможно. Начинается бессонница. Поэтому, если нужно хорошо выспаться, компенсировав недосып, необходимо просто ложиться раньше, а не спать дольше», - говорит сомнолог.

Информационное агентство «Informing»

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