Филипп Киркоров сделал предложение руки и сердца известной длинноногой блондинке

Филипп Киркоров вызвал слухи о возможном романе с продюсером Татьяной Тур после их появления вместе на премьере фильма «Теща». В ходе мероприятия поп-король назвал известного продюсера своей музой и бриллиантом, выражая восхищение ею.

Предложил спутнице выйти за него замуж

Артист также ответил на вопрос о сватовстве со словами, что ему не нужны свахи. Он долго не думал и предложил спутнице выйти за него замуж. На это длинноногая блондинка лишь ответила улыбкой.

Впрочем, подобные высказывания Киркорова и дружелюбное поведение с Тур вызвали в Сети разговоры. Поклонники заговорили о возможном романе между ними.