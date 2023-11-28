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Филипп Киркоров сделал предложение руки и сердца известной длинноногой блондинке

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Филипп Киркоров сделал предложение руки и сердца известной длинноногой блондинке
Знаменитости
Источник фото: @fkirkorov

Филипп Киркоров вызвал слухи о возможном романе с продюсером Татьяной Тур после их появления вместе на премьере фильма «Теща». В ходе мероприятия поп-король назвал известного продюсера своей музой и бриллиантом, выражая восхищение ею.

Предложил спутнице выйти за него замуж

Артист также ответил на вопрос о сватовстве со словами, что ему не нужны свахи. Он долго не думал и предложил спутнице выйти за него замуж. На это длинноногая блондинка лишь ответила улыбкой.

Впрочем, подобные высказывания Киркорова и дружелюбное поведение с Тур вызвали в Сети разговоры. Поклонники заговорили о возможном романе между ними.

Информационное агентство «Informing»

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