«Из моей попы сделали бриллиант»: Киркоров не может скрыть восторга от своих ягодиц, похожих на упругий орех

На премьере кинофильма «Теща» отечественного режиссера Аскара Узабаева, Филипп Киркоров появился в компании Татьяны Тур. Издание Утро.ру отмечает, что поп-король, которому исполнилось 56 лет, продолжает удивлять всех своими переменами и вызывает восторг и уважение.

Певец раскрыл ранее тайну преображения

Он сообщил, что его физическая форма улучшилась, а внешность стала привлекательнее благодаря работе звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова. Артист подчеркивает, что его попа является натуральной, хотя была подкорректирована.

Киркоров признается, что Хайдаров из его алмазных ягодиц сделал бриллиант и теперь они больше похожи на упругий орех. Также он обещает поклонникам похвастаться обновленными формами во время предстоящего шоу в Crave Theatre Moscow весной следующего года.