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Комик Харламов признался, что не знает, как выглядит женщина его мечты

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Комик Харламов признался, что не знает, как выглядит женщина его мечты
Знаменитости
Источник фото: @garikkharlamov

Гарик Харламов в беседе с порталом АиФ признался, что пока не может представить свою жену мечты. Как подметил комик, для начала ему нужно понять, какая должна быть его идеальная жена, а затем уже можно будет говорить о теще мечты. Юморист в шутливой форме добавил, что начать нужно с супруги.

Харламов влюблен в Гузееву

Напомним, что Харламов и телеведущая Лариса Гузеева снялись в ленте «Теща» Аскара Узабаева. Актриса ранее говорила, что изначально была скептически настроена к жанру комедии, но проект на самом деле оказался весьма увлекательным. В фильме Лариса и Гарик исполнили роли тещи и зятя, соответственно. В своем выступлении, в одном из шоу, Харламов также пошутил, что он влюблен в Гузееву.

Информационное агентство «Informing»

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