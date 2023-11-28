Эксперты назвали три метода, как обнаружить шпиона в своём смартфоне

По данным портала Чемпионат, эксперт по информационной безопасности из Лиги Цифровой Экономики, Виталий Фомин, выявил и назвал три метода обнаружения шпиона в смартфоне.

Способен легко обнаруживать вредоносные программы

Установка качественного антивируса - первый и основной метод борьбы с шпионским программным обеспечением. Антивирус, если он качественный, способен легко обнаруживать вредоносные программы или файлы, предостерегая от потенциальных угроз.

Вторым методом является анализ изменения поведения гаджета. Эксперт советует обращать внимание на изменения в поведении смартфона. К примеру, если он становится быстро разряжаться или ведет себя странно, это может быть признаком присутствия в устройстве шпионского ПО.

Мониторит и отслеживает попытки подозрительного доступа

Последнее - установка сканера приложений. Такой способ предполагает применение сканера приложений. Он непрерывно мониторит и отслеживает попытки подозрительного доступа. Это в свой черед позволяет выявлять скрытые программы, предотвращая вовремя их воздействие.