Несчастье произошло с Прохором Шаляпиным: в центре Москвы артиста едва не задушил дзюдоист

Известный чемпион мира по дзюдо Алексей Леденев, случайно переборщил с приемом во время съемок шоу-проекта «Дзюдо со звездами». В спортзале, где участвовали ведущий Андрей Малахов, Сергей Сафронов и Рустам Солнцев, героем выпуска стал исполнитель Прохор Шаляпин.

Обнаружили Шаляпина «задушенным»

Согласно информации издания «Таракан», примененный дзюдоистом удушающий прием привел к трагическим последствиям. Врачи, находившиеся на месте, обнаружили Шаляпина «задушенным». Немедленно начав необходимые реанимационные мероприятия, врачам удалось вернуть сознание у певца.

Сам чемпион мира позже пояснил, что этот неприятный случай вызван перебором с приемом, и артист просто временно «отключился». В результате медицинской помощи Прохор вскоре пришел в себя, избежав серьезных для здоровья последствий.