Ксения Собчак вблизи показала нового любовника Полины Гагариной — 35-летнего танцора из Йошкар-Олы

Полина Гагарина уже не скрывает нового возлюбленного. Бойфрендом артистки стал танцор из ее коллектива Станислав Миков. Звезда выходит с избранником в свет, позируя на красных дорожках. Влюбленные недавно появились на показе дизайнера Яны Расковаловой.

Станислав и Полина смотрятся вместе

Перед дефиле гостей рассадили за столами. Соседками Гагариной стали Ксения Собчак и певица Глюкоза. Журналистка восхитилась, как Станислав и Полина смотрятся вместе. Она заметила, что артистка с любовью и нежностью относится к возлюбленному. В качестве подтверждения своих слов ведущая разместила видео пары, показав вблизи Микова.

Источник фото: @ksbchk / Telegram