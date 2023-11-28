Богатый бедному не брат: Раскрыты гонорары топовых артистов России на Новый год-2024

Портал E1.ru раскрыл гонорары топовых артистов России за новогодний корпоратив. По информации промоутера и продюсера, руководителя «империи музыки» Табриза Шахиди, в текущем году самый высокооплачиваемый певец - Филипп Киркоров, а также группы «Руки Вверх!» и рэпер Баста (8-10 млн рублей).

Дешевле заказчику обойдется Полина Гагарина, Шаман, Анна Аста, группа «Звери» (6-8 млн рублей). За концерт Zivert и Леонида Агутина придется отдать 4-6 млн рублей. Выступление Владимира Преснякова и Клавы Коки обойдется от 3 до 4 млн рублей.