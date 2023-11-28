Мать Владимира Переснякова раскрыла свой секрет молодости и стройности

Композиции «Синяя песня», «Мой адрес - Советский Союз», «Все, что в жизни есть у меня» знают почти все. Группа ВИА «Самоцветы» исполнила эти суперхиты на фестивале «Легенды Ретро FM».

За кулисами с солисткой коллектива Еленой Пресняковой пообщался репортер издания Утро.ру.

19 ноября 2023 года Пресняковой исполнилось 77 лет. Елена Петровна, несмотря на свой возраст, много работает. Она легка на подъем, всегда улыбается, двигается, как в молодости. Что касается ее внешнего вида, Преснякова рассекретила свой секрет молодости и стройности:

«Такое впечатление, что усыхаю. У меня такая конституция от природы. Бог мне дал возможность быть стройной. «Стройная» звучит гораздо лучше, чем «худая», - говорит артистка.