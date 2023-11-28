Клара Новикова онемела от заявления вдовы Петра Фоменко: «Не знала, что ей ответить»

Клару Новикову стали мало показывать по ТВ в последнее время. Это замечают ее знакомые и коллеги, пишет Утро.ру.
«В августе была годовщина со дня смерти Петра Фоменко. Он меня любил, как эстрадную артистку. Мы с артистами пришли на Ваганьково к нему, чтобы почтить память. Появилась его вдова Майя», - вспоминает Новикова.
Прямо на могиле вдова стала выговаривать юмористке.
«Почему нет тебя на экране? Тебя люди забывают, не помнят!» – говорит артистка.
Клара Борисовна онемела от такого заявления.
«Я не знала, что ей ответить, зачем должна оправдываться!» – добавила Новикова.