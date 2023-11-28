Жителей России просветили, как часто нужно менять одеяло и подушку, чтобы не болеть

Чтобы не вызвать аллергию, одеяло и подушку надо менять раз в два или три года. Постельное белье – раз в неделю. По словам заведующей отделением медицинской профилактики Курганской поликлиники Ксении Поздняковой, эти принадлежности являются очень сильным аллергеном.

«В квартире все помыли, прибрали, но одеяла и подушки остались. Возможно развитие аллергии. При обострении менять наволочку нужно каждый день, но предварительно отпаривать. Это очень эффективно», – говорит врач.

Специалист подчеркивает, что если у человека аллергия на пух, подушки нужно заменить на синтетические.