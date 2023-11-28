Стало известно, кто разносит вирус кори в Самарской области

В Самарской области ситуация с корью немного нормализовалась. По данным представителей регионального управления Роспотребнадзора, с конца минувшего года эпидемиологическая обстановка в регионе была неблагополучной.

Пациенты были не привиты

В Самарской области регистрировали случаи заражения корью среди мигрантов, прибивших из стран ближнего зарубежья или иных российских регионов. Свой вклад внесли цыгане, а также разные религиозные общины. Все пациенты, по данным врачей, были не привиты. Сейчас эпидситуация в целом находится под контролем, заверили в Роспотребнадзоре.