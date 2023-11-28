Пойдет в суд: Телеведущая Юлия Высоцкая попала на деньги за использование чужих фотографий

Юлия Высоцкая была уличена в использовании чужих фото еды на сайте программы «Едим дома!», пишет Shot. По сведениям источников, известный фотограф на кулинарном портале теледивы увидел свои фото. При этом авторство фуд-снимков не было ведущей указано.

Обратился в столичный Арбитражный суд

Занимающейся регулированием авторских прав, мужчина решил обратиться к компании «Едим дома.Ру» и потребовал выплатить 125 тысяч рублей за применение чужих снимков либо их удалить. Но утверждается, что Высоцкая и ее представители не отреагировала на требования фотографа, после чего он обратился в столичный Арбитражный суд.