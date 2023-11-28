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Соседка Александра Буйнова рассказала интересные факты о реальной жизни артиста: «Подбирает бумажки и использованные бутылки»

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Соседка Александра Буйнова рассказала интересные факты о реальной жизни артиста: «Подбирает бумажки и использованные бутылки»
Знаменитости
Источник фото: @buinovofficial

Свой загородный особняк Александр Буйнов строил 6 лет. Проектом и дизайном дома занимался он лично, пишет Утро.ру. Соседка артиста рассказала интересные факты о жизни певца.

«Александр идет каждый вечер гулять с собакой. Он собирает по обочинам бутылки в полиэтиленовый пакет. Еще бумажки, весь мусор, который бросают люди. Саша, хоть и Народный артист, собирает это и выбрасывает в контейнер», – рассказала соседка.

«У него есть любовь и уважению к миру. Восхищаюсь им, каждый вечер на своем боевом посту!» – добавила женщина.

Информационное агентство «Informing»

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