Джанабаеву заметили без обручального кольца после слухов о разладе с Меладзе

Интернет-пользователи активно обсуждают сплетни касательно Альбины Джанабаевой и ее мужа Валерия Меладзе. Часто в Сети ходят слухи, что супруги больше не вместе, пишет Первый Женский. А на днях певица дала очередной повод для волнения своим поклонникам. Они заподозрили, что в семье действительно существуют проблемы.

Артистка разместила новое видео. В ролике звезда предстала в стильном красном пальто, свитере, колготках. Юзеры отметили, что Альбина не имела на правой руке обручального кольца, хотя искренне улыбалась и выглядела веселой.

Источник фото: @albinadzhanabaeva