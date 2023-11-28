Каролина Севастьянова рассказала о знакомстве с женихом

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова готовится к свадьбе. Минувшим летом бойфренд сделал ей предложение руки и сердца. Девушка его приняла, хоть и встречалась с молодым человеком меньше года. Но Каролина до сих пор не показала своего жениха и даже не назвала его имени.

Зато в своем личном блоге спортсменка продемонстрировала роскошное обручальное кольцо с редким желтым бриллиантом от Graff. Но кое-что о будущем муже Каролина все-таки рассказала.

Источник фото: @karolisha.s

«Познакомились мы в 21 году в общей компании, так сказать, но общаться начали через год, уже после окончания прошлых отношений. И уже действительно сразу влюбились друг в друга, можно сказать, с первого взгляда», — написала девушка в сети.

И это, пожалуй, вся информация об избраннике 28-летней гимнастки. Теперь ее поклонники сгорают от любопытства, пытаясь узнать личность этого счастливчика.

Многим известно, что раньше Каролина встречалась с бизнесменом Александром Мазановым, и отношения с ним у нее начались пять лет назад.