Близкая знакомая Пугачевой пожалела артистку, которая в 74 года стала «изгоем»

Портниха Примадонны назвала Аллу Борисовну «несчастным человеком». Стархит приводит слова Любови Аксеновой, которая уверена, что Пугачева, несмотря на многолетний труд, в конечном итоге стала «изгоем».

Сын портнихи связался с криминальным миром и оказался в долгах. Он начал мать уговаривать, чтобы продать столичную квартиру. Сперва Аксенова хотела занять денег у 74-летней певицы, но не решилась. Женщина видела, что Примадонна тяжело работает, как папа Карло.

«Она с молодости с левой ногой мучилась. Она даже старалась на нее не наступать из-за болей. Перед концертом репетировала босиком. Я караулила ее обувь. Больно наблюдать за такими мучениями, несчастный человек», - говорит она.

По мнению Аксеновой, Пугачева совершила ошибку, уехав из своего дома за рубеж, где она является «изгоем».