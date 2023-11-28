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Уйдет анемия, гипертония, диабет: употребление растения, которому 8 тысяч лет, творит чудеса с организмом

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Уйдет анемия, гипертония, диабет: употребление растения, которому 8 тысяч лет, творит чудеса с организмом
Здоровье
Фото: @lachetas / freepik.com

Растение, известное 8 тысяч лет, было популярным у древних ацтеков. Оно поможет избавиться от артериального давления, высокого холестерина, диабета или анемии. Речь идет об амаранте, семена и листья которого следует включить в свой рацион. В этом уверен специалист по аюрведе Рекха Радхамони, пишет Health Shots.

«Амарант — отличный источник кальция, белка, цинка, железа, витаминов А, С, клетчатки, антиоксидантов. Лизин, который содержит амарант, приводит к бодрости», — говорит эксперт.

Врач предупреждает, что чрезмерное употребление может привести к задержке жидкости, появлению усталости либо лишнего веса. Потреблять продукт желательно не чаще одного или двух раз в неделю.

Информационное агентство «Informing»

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