Охлобыстин: В культуре надо проводить серьезную ревизию

Отечественная культура нуждается в серьезной ревизии. С таким заявлением выступил актер и режиссер Иван Охлобыстин, комментируя ситуацию, о которой рассказала звезда сериала «Сваты» Олеся Железняк.

Ранее в интервью актриса сообщила, что ей отказали в роли из-за того, что партнеру по проекту не нравится ее патриотическая позиция. В интервью aif.ru Охлобыстин, который сам придерживается патриотических взглядов, высказал мнение о том, что, скорее всего, так и было, как рассказывает актриса. Актер считает, что тон в российской культуре задают люди с либеральными взглядами. Сам Охлобыстин не жалуется, но молодым артистам с патриотическими настроениями приходится непросто, так как у них меньше шансов, чем у тех, кто настроен либерально.

«Конечно, внешне все декларируют патриотизм. Но получить финансирование патриотическому проекту сложнее...», — сказал Охлобыстин.

Он считает, что такое положение дел в культуре неприемлемо.

«Я уже состоявшийся человек, если что буду писать книги, найду, как себя развлечь. Ну, а молодым-то как? Они должны делать вид, что не придерживаются патриотической позиции и шушукаться со всей этой аудиторией», — заявил актер.