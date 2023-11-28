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Актер Огурцов сказал, что вернувшийся из Канады Серебряков публично покаялся и теперь помогает Донбассу

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Актер Огурцов сказал, что вернувшийся из Канады Серебряков публично покаялся и теперь помогает Донбассу
Знаменитости
Источник фото: @aleksey_serebryakovf

Алексей Серебряков, который вернулся в 2021 году в РФ после жизни за рубежом, осознал ошибки и покаялся. Теперь артист помогает Донбассу, пишет АиФ, ссылаясь на слова Алексея Огурцова.

Алексей помогает Донбасу, опекая бездомных собак 

Серебряков проживал в Канаде некоторое время. Он высказывался против РФ. Огурцов предложил актеру покаяться, тот послушался. Теперь Алексей помогает Донбасу, опекая бездомных собак. 

«Возит животных в свои приюты. Лешка осознал, объяснил свою позицию, которую неправильно поняли. Думал об одном, получилось по-другому. Выступил публично, покаялся, рассказал, что участвует в гуманитарных миссиях», — утверждает его коллега.

Информационное агентство «Informing»

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