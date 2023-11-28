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Волочкова сообщила, почему ее бывший любовник-банщик свел счеты с жизнью

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Волочкова сообщила, почему ее бывший любовник-банщик свел счеты с жизнью
Знаменитости
Источник фото: @volochkova_art

Анастасия Волочкова назвала причину суицида Сергея Кузнецова. 

Как пишет «Московский комсомолец», мужчина в прошлом был любовником известной балерины. Волочкова уверяет, что банщик никогда на нее не поднимал руку, а напротив, всегда относился великолепно, «как к богине»

Мужчину «довела» до самоубийства его жена

Как предположила знаменитость, мужчину «довела» до самоубийства его жена Анастасия.

«Если так произошло, значит, что-то с ним случилось. Его просто довели», – заявила балерина.

Напомним, Кузнецов совершил суицид в «Матросской тишине». Тело Сергея нашел его сокамерник.

Информационное агентство «Informing»

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