Волочкова сообщила, почему ее бывший любовник-банщик свел счеты с жизнью

Анастасия Волочкова назвала причину суицида Сергея Кузнецова.

Как пишет «Московский комсомолец», мужчина в прошлом был любовником известной балерины. Волочкова уверяет, что банщик никогда на нее не поднимал руку, а напротив, всегда относился великолепно, «как к богине».

Мужчину «довела» до самоубийства его жена

Как предположила знаменитость, мужчину «довела» до самоубийства его жена Анастасия.

«Если так произошло, значит, что-то с ним случилось. Его просто довели», – заявила балерина.

Напомним, Кузнецов совершил суицид в «Матросской тишине». Тело Сергея нашел его сокамерник.