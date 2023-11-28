Олег Газманов рассказал, какая проблема мучает его уже на протяжении многих лет

72-летний певец Олег Газманов на свои года выглядит очень молодо и довольно бодро, о чем часто шутят его поклонники, говоря, что время над ним не властно. Но, на самом деле, на глазах у зрителя он держится молодцом, но поза сценой не все так радужно. Певец признался, что долгое время борется с одной проблемой - от бессонницы. Она тревожит его уже очень давно и наиболее сложно приходится на гастролях, потому как он совершенно не может уснуть в транспорте, несмотря на то, что сильно выматывается.

«Чтобы я устал, мне нужно дня три работать непрерывно. Только тогда могу отключиться, а так на гастролях я фактически не сплю», – поделился своей проблемой Газманов.

По словам певца, пока справиться с этим ему не удается и даже специалисты разводят руками. Но, тем не менее, он продолжает радовать публику своими зажигательными песнями.