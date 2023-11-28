Появились новые подробности о состоянии здоровья Михаила Боярского, перенесшего инфаркт

Народный артист Михаил Боярский перенес инфаркт. Его экстренно госпитализировали в Мариинскую больницу. Сейчас актера перевели в обычную палату из реанимации, его самочувствие улучшилось. Об этом ТАСС рассказал его сын Сергей.

Сегодня Михаил Боярский чувствует себя неплохо

«Отец действительно перенес инфаркт. Сегодня он чувствует себя неплохо. Я говорил по телефону с ним. Голос у него бодрый, он находится в обычной палате», - сказал наследник Боярского.

Однако никакой другой информации, в том числе о дате выписки, нет. Артист под тщательным наблюдением врачей, добавил Сергей.

Отметим, артисту стало плохо 27 ноября. Он находится в платной палате в отделении кардиологии.