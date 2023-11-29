Музыкант Аллы Пугачевой проговорился, почему Примадонна приезжала в Москву

По данным Газета.ру, экс-гитарист певицы Аллы Пугачевой заявил, что не знает, вернется артистка в Россию или нет. Однако Александр Левшин уверен, что жизнь Примадонны нацелена именно на РФ.

Ее жизнь настроена на Россию

«Обо всем, что она (Пугачева - прим. ред.) придумает, обязательно вскоре узнаем. Ее жизнь настроена на Россию, на русский язык, на наш народ», — говорит музыкант.

Также он добавил, что недавно Алла Борисовна возвращалась на родину, чтобы разобраться как в творческих, так и в юридических вопросах.