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Новая угроза: ВОЗ опасается, что свиной грипп «тихо распространяется по миру»

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Новая угроза: ВОЗ опасается, что свиной грипп «тихо распространяется по миру»
Здоровье
Источник фото: @freepik / freepik.com

По словам доктора Филиппа Гулда, вирусолога из Университета Ковентри, вирус свиного гриппа стремительно распространяется по миру. Но лишь немногие пациенты, обращающиеся к своему врачу с респираторными симптомами, такими как насморк и кашель, отправляются на тестирование.

Существует вероятность того, что в ближайшие недели может появиться больше случаев заболеваний

По словам эксперта, по мере усиления эпиднадзора существует вероятность того, что в ближайшие недели может появиться больше случаев заболеваний.

В 2009 году произошла пандемия среди людей, вызванная штаммом гриппа H1N1, обычно называемым свиным гриппом. Штамм H1N1 был впервые обнаружен в апреле того же года в Северной Америке, но быстро распространился по США и всему миру.

Информационное агентство «Informing»

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