Новая угроза: ВОЗ опасается, что свиной грипп «тихо распространяется по миру»

По словам доктора Филиппа Гулда, вирусолога из Университета Ковентри, вирус свиного гриппа стремительно распространяется по миру. Но лишь немногие пациенты, обращающиеся к своему врачу с респираторными симптомами, такими как насморк и кашель, отправляются на тестирование.

Существует вероятность того, что в ближайшие недели может появиться больше случаев заболеваний

По словам эксперта, по мере усиления эпиднадзора существует вероятность того, что в ближайшие недели может появиться больше случаев заболеваний.

В 2009 году произошла пандемия среди людей, вызванная штаммом гриппа H1N1, обычно называемым свиным гриппом. Штамм H1N1 был впервые обнаружен в апреле того же года в Северной Америке, но быстро распространился по США и всему миру.