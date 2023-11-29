Чрезвычайно ядовитые химические вещества, содержащиеся в средствах для волос, могут повредить легкие и печень

Чрезвычайно опасные химические вещества, содержащиеся в обычных средствах для волос, надолго задерживаются в воздухе, которым человек дышит, предупреждают исследователи. Ядовитые химические вещества потенциально могут повредить легкие, печень и нервную систему. Неосознанно люди вдыхают опасные вещества каждое утро, прежде чем выйти из дома, предупреждают американские ученые.

Использование приборов для термоукладки, приводит к попаданию в атмосферу еще большего количества химикатов

Они обнаружили, что токсичные химические вещества, которые содержат средства для волос, могут повредить легкие, печень и нервную систему, поскольку остаются в воздухе надолго после их использования. По словам экстперов, использование приборов для термоукладки, приводит к попаданию в атмосферу еще большего количества химикатов.

Профессор Нусрат Юнг из Университета Пердью, США, сказал: «Мы не ожидали увидеть такие значительные выбросы летучих химических смесей из средств по уходу за волосами во время процедур по уходу за волосами, которые многие люди выполняют ежедневно».

Исследователи обнаружили, что человек, пользующийся средствами по уходу за волосами, может вдыхать до 17 миллиграммов потенциально вредных химических веществ каждое утро, что, по словам профессора Нусрата, «чрезвычайно тревожно».

По словам экспертов, самым опасным химическим веществом является декаметилциклопентасилоксан (силоксан D5).

«Обнаружено, что силоксан D5 оказывает неблагоприятное воздействие на дыхательные пути, печень и нервную систему лабораторных животных», — сказал профессор Нусрат.

Однако при воздействии тепла на химические вещества, например, с помощью щипцов для завивки волос и выпрямителей для волос, выбросы средств по уходу за волосами увеличиваются на 310 процентов.