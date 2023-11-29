«Извиняюсь»: Изгнанный из эфиров Иван Ургант публично извинился перед россиянами

Иван Ургант в ходе концерта в Дубае заговорил о патриотизме. Он признался в любви к РФ, попросив в шутку прощения у телезрителей.

«Полтора года пытаюсь это сказать, никто не дает: «извиняюсь», — сказал ведущий.

Ургант, говоря с публикой, отметил также, что представить себе даже не мог, как сильно любит Родину.

«Люблю Россию… Даже не знал, как сильно люблю», — добавил артист.

Кстати, некоторые зрители были растроганы словами Ивана, но его коллеги прошлись по телеведущему. Они призвали шоумена не жаловаться на изгнание из эфиров.