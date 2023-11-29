Ольга Бузова о подарке бывшего любимого Давы на концерте в «Известия Hall»: «Хороший вкус»

Накануне прошел концерт российской дивы Ольги Бузовой в стенах «Известия Hall». В рамках увлекательного выступления артистка неожиданно увидела своего бывшего возлюбленного, известного блогера Давида Манукяна, который более известен как Дава.

Певица не упустила шанс сказать ему несколько слов прямо со сцены. По словам артистки, блогер предъявил ей великолепную корзину роскошных роз.

«Ну хотя бы что-то осталось у него хорошее… Хороший вкус к хорошей музыке и к хорошей девочке», — пошутила Бузова.

К слову, интересным фактом является заявление Филиппа Киркорова о том, что именно он свел в Китае Давида и Ольгу во время участия в телешоу под названием «Сокровища императора».