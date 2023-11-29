Киркоров честно признался, чью фигуру российских знаменитостей считает самой привлекательной

Филипп Киркоров поделился своим взглядом на самую восхитительную фигуру в отечественном шоу-бизнесе в ходе трансляции программы «Стол заказов» на RuTv. Поп-король, известный откровенными заявлениями, рассказал, что на его взгляд самая изящная фигура принадлежит его коллеге, знаменитой певице Ани Лорак.

Киркоров оказывал поддержку коллеге

Несмотря на то, что артист не раз подчеркивал свою влюбленность в Ани, он всегда старался сохранять с ней дружеские отношения. Киркоров даже оказывал поддержку коллеге во время участия в песенном международном конкурсе «Евровидение», где украинская исполнительница исполнила композицию «Shady Lady».

«Самая красивая фигура в шоу-бизнесе у Ани. Богиня, моя статуэтка. Расхватали все титулы — король, Примадонна, принц. А Анна Asti придумала себе титут царица. Идет с ним смело, хвалю, она молодец», - отметил Киркоров.